Gençler Değerlerle Donatılmalı

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ VE MİLLİ DEĞERLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi’nde (MTTB) gerçekleştirilen “MTTB Milli Teknoloji Akademisi” etkinliğinde yaptığı açıklamada, gençlerin ne kadar teknolojiyle donatılırsa donatılsın, milli ve manevi değerlerle güçlendirilmemesi durumunda istenen sonuçların elde edilemeyeceğini vurguladı.

COĞRAFİ AVANTAJLAR VE YATIRIMLAR

Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı avantajlara dikkat çekerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın son 23 yılda ulaşım ve altyapı alanındaki yatırımlarını değerlendirdi. Türkiye’nin tarihi İpek Yolu’nun merkezinde yer aldığını belirten Uraloğlu, bu yolun devamı olan Orta Koridor’un da Türkiye üzerinden geçtiğini belirtti.

KALKINMA YOLU PROJESİ’NE DİKKAT

Kalkınma Yolu Projesi’nin sunacağı fırsatlara da değinen Uraloğlu, “Projeleri bitti, artık finansman süreci ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Katar projeyi yakından takip ediyor.” sözleriyle projeye olan ilgiyi ortaya koydu.