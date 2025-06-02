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Gençler Değerlerle Donatılmalı, Aksi Olmaz

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TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi’nde gerçekleşen “MTTB Milli Teknoloji Akademisi” etkinliğinde konuşma yaptı. Uraloğlu, “Ne kadar teknolojiyle donatılsa da gençlerin milli ve manevi değerlerle tahkim edilmemesi halinde istenilen amaca ulaşılamıyor” ifadesini kullandı. Bu durumun, sadece teknolojiye güvenerek başarılı olunamayacağını vurguladığını belirtti.

COĞRAFİ AVANTAJLAR VE YATIRIMLAR

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı avantajlara değindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın son 23 yılda ulaşım ve altyapı alanında yaptığı yatırımları da anlattı. Türkiye’nin tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldığını ifade eden Uraloğlu, bu yolun devamı niteliğindeki Orta Koridor’un da Türkiye üzerinden geçtiğinin altını çizdi.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’nin sağlayacağı avantajlara dikkat çekti. Projelerin tamamlandığını ve finansman görüşmelerinin sürdüğünü aktaran Uraloğlu, “Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Katar projeyi yakından takip ediyor” dedi. Bu durum, ortaklaşa yürütülen projelerin bölgesel işbirliği açısından önemini vurguluyor.

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