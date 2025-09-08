Gençlere 250 Bin Lira Desteği!

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Çelik Kubbe, Sinop ve Malatya’daki yatırımlar, Gazze ile ‘Terörsüz Türkiye’ süreci hakkında kıymetli değerlendirmeler gerçekleştiren Erdoğan, konuşmasını gençlere verdiği müjde ile sonlandırdı.

GENÇLER İÇİN MÜJDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 Ocak itibarıyla, çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda ise 200 bin liraya çıkarıyoruz. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda, her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteleyebileceğiz.”

YURT KAPASİTESİNDE REKOR

Üniversiteli gençlerin barınma ihtiyaçlarına yönelik yeni adımlar atıldığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda yurt kalitesi, erişebilirlik ve maliyet açısından dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığını belirtti. KYK yurt kapasitesinin bu yaz dönemiyle birlikte 1 milyonu aştığına dikkat çekti.

GÜVENLE EV SAHİPLİĞİ

Bu yıl 1 milyon üniversiteli gence yurtlarda güvenle ev sahipliği yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun gençler için hayırlı olmasını diledi. Yeni eğitim-öğretim döneminin de tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için başarılı geçmesini umduğunu ifade etti.