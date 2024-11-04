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Gençlerin Tren Üstündeki Tehlikeli Denemesi

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SKANDAL VIDEO ÇEKME GİRİŞİMİ

Avusturya’da bir trenin üstüne çıkan 13-18 yaşlarındaki dört gencin video çekme denemesi trajik bir şekilde sonuçlandı. Viyana’nın Schönbrunn İstasyonu civarında, 29 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, hareket halindeki trenin üstünde seyahat eden gençlerden ikisi, trenin yaya köprüsüne yaklaşırken aniden ayağa kalktı.

TRAFİKTEKİ TEHLİKE VE UYARILAR

Gençlerden biri, arkası dönük olan arkadaşlarına “aşağı, aşağı” şeklinde seslenerek uyarıda bulunmaya çalıştı fakat bunu başaramadı. O an kaydedilen video görüntülerinde, köprüye çarpan iki gencin vagonun üstüne düştüğü açıkça görünmekte. Bu olay, gençlerin tehlikenin ciddiyetini göz ardı etmesinin sonuçlarını gösteriyor.

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