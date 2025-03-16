Gene Hackman’ın Mirası Hukuki Savaş Başlatabilir

Oscar ödüllü aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın 26 Şubat’ta New Mexico’daki evlerinde ölü bulunmalarının ardından, vasiyetnameleri bir ay sonra gün yüzüne çıktı. Hackman’ın 80 milyon dolarlık Hollywood mülkünün nasıl paylaşılacağına dair ortaya çıkan belirsizlik, hukuki bir çatışmanın fitilini ateşliyor. 95 yaşındaki aktör, vasiyetinde tüm mal varlığını 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa’ya bıraktığını belirtirken, önceki evliliğinden olan üç çocuğunun miras dışı kalabileceği yönündeki iddialar dikkat çekiyor.

VASİYETTE ÇOCUKLARIN İSMİ YER ALMIYOR MU?

Hackman’ın Faye Maltese ile olan evliliğinden Christopher Allen, Leslie Anne ve Elizabeth Jean isimli üç çocuğu bulunmaktadır. Ancak, vasiyetnamesinde bu çocukların isimlerinin geçmediğine dair söylentiler, geçmişteki aile içi anlaşmazlıklara dayandırılıyor. Bir hukuk danışmanı, DailyMail’e “Eğer Betsy hayatta kalmış olsaydı ve Hackman önce ölmüş olsaydı, bu bir iç savaş başlatırdı. Çocukları muhtemelen çılgına dönerdi” açıklamasını yapıyor. Bu durum, miras paylaşımında önemli bir hukuki mücadele ihtimalini artırıyor.

BETSY’NİN VASİYETİ VE HAYIR KURUMLARI

Betsy Arakawa’nın vasiyetnamesinde, mal varlığının tıbbi borçların ödenmesinin ardından hayır kurumlarına aktarılmak üzere bir vakfa devredildiği ifade ediliyor. Alzheimer hastalığı ile mücadele eden Hackman’ın vasiyetinin en güncel hali ise 7 Haziran 2005 tarihinde imzalanmış bulunuyor. Hastalığın teşhis tarihi belirsiz kaldığı için, bu durum vasiyetin geçerliliği hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

TRÖST BELİRSİZLİĞİ VE HUKUKİ KARMASA

Hackman, 1994 yılında oluşturduğu GeBe Revocable Trust adlı tröstte eşi Betsy Arakawa’yı halef mütevelli olarak atamış, sonrasında bu rolü Avalon Trust’a devretmiştir. Her iki vasiyetnamenin uygulayıcısı olarak Avukat Julia Peters görevlendirilmiş. Ancak tröst belgelerinin birer kopyasının bulunmaması, mirasın dağıtımına dair belirsizlikler yaratıyor. 1994’teki tröstteki değişikliğin, çocuklarını yararlanıcı olarak içerebileceği ve Betsy’nin yalnızca halef mütevelli olarak atanmış olduğu öne sürülen iddialar, hukuki karmaşayı daha da derinleştiriyor.

CHRISTOPHER ALLEN’DAN HUKUKİ ADIM

Hackman’ın oğlu Christopher Allen, ünlü Kaliforniyalı avukat Andrew M. Katzenstein’i işe alarak miras üzerindeki hak iddialarında önemli bir adım atmış durumda. Fakat diğer çocuklar Leslie Anne ve Elizabeth Jean’ın neden hukuki temsilci tutmadığı ise merak konusu. Bu durum, aile içindeki dinamiklerin ve miras mücadelesinin seyrine ciddi bir etki yapabilir.