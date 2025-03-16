Gene Hackman’in Mirası Hukuki Savaş Başlatabilir

VASİYETNAMENİN ORTAYA ÇIKMASI

Oscar ödüllü aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın 26 Şubat’ta New Mexico’daki evlerinde ölü bulunmalarının ardından, vasiyetnameleri bir ay sonra gün yüzüne çıktı. Hackman’ın 80 milyon dolarlık Hollywood mirasının paylaşılmasıyla ilgili belirsizlik, hukuki bir savaşın kapısını aralıyor. 95 yaşındaki Hackman’ın vasiyetinde tüm mal varlığını 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa’ya bıraktığı belirtilirken, önceki evliliğinden olan üç çocuğunun mirastan dışlanmış olabileceği iddiaları dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARA YER YOK MU?

Hackman’ın Faye Maltese ile olan evliliğinden Christopher Allen, Leslie Anne ve Elizabeth Jean adında üç çocuğu mevcut. Ancak vasiyette bu çocukların isimlerinin geçmediği iddiaları, geçmişteki aile içi anlaşmazlıklarla ilişkilendiriliyor. Bir hukuk danışmanı, DailyMail’e yaptığı açıklamada, “Eğer Betsy hayatta kalsaydı ve Hackman önce ölseydi, bu durum 3. Dünya Savaşı’nı başlatırdı. Çocukları muhtemelen çılgına dönerdi” diyor. Bu durum, miras paylaşımı konusunda önemli bir hukuki çekişme olasılığını artırıyor.

Betsy’nin Vasıyeti ve Hayır Kurumları

Betsy Arakawa’nın vasiyetinde, mal varlığını tıbbi borçların ödenmesinin ardından hayır kurumlarına dağıtılmak üzere bir vakfa devrettiği ifade ediliyor. Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Hackman’ın son vasiyeti ise 7 Haziran 2005 tarihinde imzalanmış. Hastalığın teşhis tarihi belirsizliğini korurken, bu durum vasiyetin geçerliliği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

TRÖST BELİRSİZLİĞİ VE HUKUKİ KARMAŞA

Hackman, 1994 yılında oluşturduğu GeBe Revocable Trust adlı tröstte eşi Betsy Arakawa’yı halef mütevelli olarak atamış, sonrasında bu rolü Avalon Trust’a devretmişti. Her iki vasiyetnamenin uygulayıcısı olarak Avukat Julia Peters görevlendirildi. Fakat tröstün bir kopyasının olmaması, mirasın nasıl paylaşılacağına dair belirsizliği artırıyor. 1994 tröstündeki değişikliklerin, çocuklarını yararlanıcı olarak içerebileceği ve Betsy’nin yalnızca halef mütevelli olarak atanmış olabileceği iddiaları hukuki karmaşayı derinleştiriyor.

CHRISTOPHER ALLEN’DAN HUKUKİ HAMLE

Hackman’ın oğlu Christopher Allen, ünlü Kaliforniyalı avukat Andrew M. Katzenstein’ı işe alarak miras üzerindeki hak iddiasını ciddi bir şekilde ileri taşıdı. Ancak diğer çocuklar Leslie Anne ve Elizabeth Jean’ın neden hukuki temsilci tutmadığı merak uyandırıyor. Bu durum, aile içindeki dinamiklerin ve miras mücadelesinin seyrini etkileyebilir.