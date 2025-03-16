Gene Hackman’ın Vasiyeti: Detaylar Ortaya Çıktı

GENE HACKMAN’IN VASİYETİNDEN SONRA BELİRSİZLİKLER

Oscar ödüllü aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, 26 Şubat’ta New Mexico’daki konutlarında ölü olarak bulundu. Vasiyetnameleri bir ay sonra gün yüzüne çıktı. Hackman’ın 80 milyon dolarlık Hollywood servetinin nasıl paylaşılacağına dair belirsizlik, güçlü bir hukuki savaşın hazırlıklarını yapıyor. 95 yaşındaki aktörün vasiyetinde tüm birikimlerini 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa’ya bıraktığı belirtildi. Önceki evliliğinden olan üç çocuğunun mirastan tamamen dışlanmış olabileceği iddiaları dikkati çekiyor.

VASİYETTE ÇOCUKLARA YER YOK MU?

Hackman’ın ilk evliliğinden Faye Maltese ile birlikte olan üç çocuğu; Christopher Allen, Leslie Anne ve Elizabeth Jean mevcut. Ancak vasiyette bu çocukların isimlerinin yer almaması, geçmişteki aile içi problemlerle ilişkilendiriliyor. Bir hukuk danışmanı, DailyMail’e yaptığı açıklamada, “Eğer Betsy hayatta kalsaydı ve Hackman önce ölseydi, bu durum 3. Dünya Savaşı’nı başlatırdı. Çocukları muhtemelen çılgına dönerdi” sözlerini dile getirdi. Bu durum, miras paylaşımında büyük bir hukuki çekişme ihtimalini artırıyor.

BETSY’NİN VASİYETİ VE HAYIR KURUMLARI

Betsy Arakawa’nın vasiyetnamesinde, malvarlığının tıbbi borçların ödenmesinin ardından hayır kurumlarına dağıtılması için bir vakfa devredildiği ifade ediliyor. Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Hackman’ın vasiyetinin son şekli ise 7 Haziran 2005 tarihinde imzalanmış. Hastalığın teşhis tarihinin belirsiz olması ise vasiyetin geçerliliği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

TRÖST BELİRSİZLİĞİ VE HUKUKİ KARMAŞA

Hackman, 1994 yılında oluşturduğu GeBe Revocable Trust adlı tröstte eşi Betsy Arakawa’yı halef mütevelli olarak belirledi. Daha sonra bu görevi Avalon Trust’a devretti. Her iki vasiyetnamenin uygulayıcısı olarak avukat Julia Peters görevlendirildi. Ancak tröstün bir kopyasının bulunmaması, mirasın nasıl paylaşılacağı hakkında belirsizlik oluşturuyor. 1994 tröstündeki değişikliğin, çocuklarını yararlanıcı olarak içerip içermediği ve Betsy’nin yalnızca halef mütevelli olarak atanmış olabileceği iddiaları hukuki karmaşayı derinleştiriyor.

CHRISTOPHER ALLEN’DAN HUKUKİ HAMLE

Hackman’ın oğlu Christopher Allen, ünlü Kaliforniyalı avukat Andrew M. Katzenstein’ı temsilci olarak işe alarak miras üzerindeki hak iddiasını ciddi bir şekilde ileriye taşıdı. Ancak diğer çocuklar Leslie Anne ve Elizabeth Jean’ın neden hukuki temsilci tutmadığı merak konusu. Bu durum, aile dinamikleri ve miras mücadelesinin seyri üzerinde etkili olabilir.