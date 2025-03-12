Genel Af Çıkacak Mı? Bakan Yanıtladı

Bakan Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde gündeme dair soruları yanıtladı. “Af çıkacak mı?” sorusuyla karşılaştığında, “genel affın söz konusu olmadığını” belirterek bu konudaki spekülasyonlara son noktayı koydu. Bakan Tunç, genel af iddialarıyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: “Af söz konusu değil. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestiğine beş yıl kalanlarla ilgili Kovid izni çıkmıştı. Şu anda konuşulan konu 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyenler ve bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu talebin değerlendirilmesi TBMM’ye ait. Af söz konusu değil.”

yangınla ilgili gelişmeler

Bakan Tunç, ayrıca Kartalkaya’daki otel yangınına da değindi. 78 kişinin hayatını kaybettiği bu olay hakkında İstanbul Üniversitesi uzmanları tarafından hazırlanmış olan bilirkişi raporuna ilişkin bir soru üzerine, “İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bu konudaki uzman akademisyenleri tarafından bilirkişi raporu hazırlanıyor. Çok kısa süre içerisinde de dosyaya sunulur. 78 canımızı kaybettik. Milletçe büyük bir acı yaşadık.” dedi.

sorumluluk ve yargı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yangınla ilgili mevcut soruşturmayla bağlantılı eleştirilerine yanıt veren Tunç, “Bu konu polemik yapılabilecek bir konu değil. CHP Genel Başkanı son iki haftadır grup toplantısında bu konuyu gündeme getirerek, sanki birilerinin sorumluluktan kaçırıldığına dair bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu çok çirkin bir ifade. Bu acı konu üzerinden polemik yapmamak lazım. Yargı kendi mecrası içerisinde mutlaka sorumluları bulacaktır. Sayın Özel’in neyi ifade etmek istediğini de çok iyi biliyoruz. Burada birilerini sorumluluktan kurtarma çabası varsa bu doğru değil. Ucu nereye dokunursa dokunsun rapor ortaya çıktığında kimlerin sorumlu olduğu anlaşılacak.” şeklinde konuştu.