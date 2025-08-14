Genel Ve Amiraller Atandı

ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

GENEL VE AMİRAL ATAMALARI

Alınan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 31 general ve amiral ataması yapıldı. Orgeneral Bahtiyar Ersay 1’inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2’nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3’üncü Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün ise Genelkurmay İkinci Başkanlığına atandı. Ayrıca, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.