General Mobile’dan Sevgililer Günü Kampanyası

SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI

Kampanyaya göre, kullanıcılar seçilen akıllı telefonla birlikte GM Air Fryer’ın da sahibi oluyor. Sevgililer Günü’nde hediye arayanlar için hem teknoloji hem de lezzeti bir araya getiren bu fırsat, unutulmaz anları sağlıklı sofralara taşıyor. Sevgililer Günü’nde anlamlı hediye arayanlar için General Mobile, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik teknolojik ürünleri hediyesiyle birlikte daha cazip hale getiriyor. Marka, yaşamı teknoloji ile kolaylaştırmayı hedefleyerek GM Phoenix 5G, GM 24 Pro ve Era 50 modellerinden birini alana GM Air Fryer hediye ediyor. “Bu Sevgililer Günü’nde, sevgilinizin kalbine giden yol General Mobile’dan geçiyor” diyen General Mobile, fırsat kampanyasıyla geniş bir kitleye hitap ediyor.

GM PHOENIX 5G İLE BÜYÜLEYİCİ DENEYİM

Sevgililer Günü’nde zarif tasarımı ile dikkat çeken GM Phoenix 5G, 200MP AI Matrix kamerası ve yüksek performanslı MediaTek Dimensity 7050 5G işlemcisi ile sizin ve sevdiklerinizin her anına eşlik ediyor. 66W ultra hızlı şarj teknolojisi, telefonunuzu yalnızca 15 dakika içinde %50 oranında şarj ederek uzun kullanım süresi sağlıyor.

GM 24 PRO: GÜÇ VE ESTETİK BİR ARADA

GM 24 Pro, beyaz kuğu ve gri gölge renkleri ile teknoloji severler için şık bir Sevgililer Günü hediyesi olarak öne çıkıyor. 108MP AI kamerası ve 6.7″ FHD+ AMOLED ekran ile olağanüstü bir görsel deneyim sunuyor. MediaTek Helio G99 işlemcisi, çoklu uygulama yönetimini yüksek hızda gerçekleştiriyor.

ERA 50: ROMANTİK SELFIE ANLARI

Era 50, yeşil zarafet, ay ışığı beyazı ve muhteşem siyah renk seçenekleri ile estetiği yeniden tanımlıyor. 32MP selfie kamerası her anınızı eşsiz kılıyor. %200 ses düzeyi ve çift hoparlörü sayesinde mutluluk dolu anlarınızda eşsiz bir müzik deneyimi sunuyor.

MUTFAKTA SEVGİLİ: GM AIR FRYER

Evde pratik ve lezzetli yemek deneyimi sunan GM Air Fryer, 360° hava sirkülasyonu teknolojisiyle yağsız yemek pişirmenize olanak tanıyor. Uzaktan kontrol ve 12 farklı pişirme programıyla mutfaktaki sevgiliniz, romantik ve mutlu akşamlarınızın en büyük yardımcısı oluyor.