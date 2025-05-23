Gercüş’te Araç Tarlaya Devrildi

FELAKETLE SONUÇLANAN KAZA

Batman’ın Gercüş ilçesinde üzücü bir trafik kazası gerçekleşti. Yahya Ö. (48) yönetimindeki hafif ticari araç, Yassıca köyü civarında aniden kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Olayın duyulmasının ardından 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda sürücü Yahya Ö. ile araçta bulunan Lalihan Ö. (42) ve Zeynep Ö. (11) yaralandı. Yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, müdahalelere rağmen Lalihan Ö. hayatını kaybetti.