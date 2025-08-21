Geri Dönüşüm Malzemeleri Taşıyan Kamyon Devrildi

KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI

TEM Otoyolu’nun Altınşehir bölgesinde geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon devrildi. Bu kaza, yolun bir süre trafiğe kapalı kalmasına yol açtı. Olay sonrası çevredeki gidiş geliş durumu olumsuz etkilendi. Yetkililer, kazanın meydana geldiği yere intikal ederek gerekli çalışmalara başladı.

YETKİLİLER DURUMU DEĞERLENDİRİYOR

Olayan hemen ardından, yetkililer kaza yerinde incelemelerde bulunuyor ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Trafik akışının yeniden sağlanması için çeşitli önlemler alınıyor. Sürücüler, alternatif güzergahları kullanmaları konusunda bilgilendiriliyor. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı ve detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.