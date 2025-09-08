Geri Manevra, Çöp Kamyonu Facia

KIRIKKALE’DE ÇÖP KAMYONU KAZASI

Kırıkkale’de D.A. kontrolündeki çöp kamyonu, sürücünün geri manevra yaptığı sırada bir aydınlatma direğine çarptı. Bu kazada, araçtan savrulan temizlik personeli R.A. hafif şekilde yaralandı.

İKİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Kazanın ardından, kamyonun arkasında bulunan temizlik işçisi M.C. hâlâ aracın etkisiyle yaralandı ve sağ kolu kamyon ile beton direk arasında kaldı. Olayın meydana gelmesinin hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

KAZA SONRASI YARALILARDAN BİRİNİN KOLU KOPTU

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi edilen M.C.’nin sağ kolunun koptuğu bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahalenin ardından M.C., tedavi için Ankara’ya sevk edildi. Aynı zamanda, kazaya karışan araç sürücüsü D.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.