Gerilim Tırmanıyor! ABD, Karayipler’e Yığılıyor

ABD’NİN ASKERİ YIĞINI VE VENEZUELA’YA YÖNELİK OPERASYONLARI

ABD’nin Güney Karayipler’de gerçekleştirdiği hızlı askeri yığınağın son noktası, bu hafta Venezuela’dan çıktığı iddia edilen bir uyuşturucu teknesine düzenlenen ölümcül saldırıyla yaşandı. Salı günü gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi hayatını kaybetti. Trump yönetimi, bu operasyonun ardından yeni saldırıların gecikmeyeceği bilgisini paylaştı. Perşembe günü, iki Venezuela F-16 savaş uçağının ABD’ye ait güdümlü füze destroyerine yaklaşması gerilimi artırdı. Bunun üzerine Pentagon, Cuma günü Porto Riko’ya 10 tane F-35 savaş uçağı gönderdi. Bunun amacı, olası tacizleri önlemek ve Venezuela hedeflerine yönelik muhtemel hava harekatı için stratejik bir pozisyon almaktı.

ABD ASKERİ HAREKETLİLİĞİNİN ARKA PLANI

Başkan Donald Trump’ın Temmuz ayında imzaladığı gizli talimat doğrultusunda bazı Latin Amerika uyuşturucu kartelleri “terör örgütü” ilan edildi. Aynı dönemde, Venezuela’da bulunan bir suç grubunun da “terörist” olarak tanımlandığı ve liderinin Maduro olduğu iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Pentagon, gözetleme uçakları ve savaş gemilerinden oluşan bir filo kurarak operasyonlara başladı.

PENTAGON’UN BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIKLARI

Pentagon’un açıklamalarına göre, şu anda bölgede 8 savaş gemisi, Navy P-8 gözetleme uçakları ve bir saldırı denizaltısı görev yapıyor. ABD’nin Iwo Jima Amfibi Hazır Grubu, 4 bin 500 denizci ve 2 bin 200 deniz piyadesiyle Porto Riko yakınlarında konuşlanmış durumda. Ayrıca USS Jason Dunham ve USS Gravely adlı güdümlü füze destroyerleri Karayipler’de faaliyet gösterirken, USS Sampson’un bölgeye sevk edilmesi planlanıyor.

VENEZUELA’DAN YANIT

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin askeri faaliyetlerini “son 100 yılın en büyük tehdidi” olarak tanımladı. Maduro, ülke genelinde 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini belirterek, “denizimizi, göklerimizi ve topraklarımızı savunacağız” ifadesini kullandı. Ayrıca Trump’a yönelik uyarılarda bulunarak, “Ellerinizi kana bulaştırmak isteyen Rubio’ya dikkat edin” dedi.

GELİŞMELERDEN SONRA NE OLACAK?

Askeri uzmanlar, mevcut kuvvetlerin Venezuela’ya kara harekâtı düzenlemek için yetersiz olduğunu ifade ediyor. Ancak donanmadaki özel kuvvetlerin gerçekleştirebileceği nokta operasyonları ile “yakala ya da öldür” türü baskınların mümkün olabileceği belirtiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Maduro’yu “narko-terör karteli” olarak tanımladı ve Trump’ın “Amerikan gücünün tüm unsurlarını kullanmaya hazır olduğunu” aktardı.