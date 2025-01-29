Getir ve Mubadala Arasındaki Kriz Derinleşiyor

HUKUK MÜCADELESİNE MERCEK ALTINDA

Avrupa’nın girişim ekosistemine odaklanan haber platformu Sifted, Getir ile yatırımcısı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu Mubadala arasındaki hukuk mücadelesini incelemeye aldı. Hızlı teslimat hizmetleri alanında öncü olan Getir, Covid pandemisinin etkisiyle aldığı yatırımlarla nakit varlıklarını artırıp Avrupa ve ABD pazarına giriş yapmaya çalıştı. Getir’in büyük yatırım turuna ABD’li yatırım devleri Sequoia Capital ve Tiger Global liderlik etti, en büyük yatırımcı ise BAE’ye ait varlık fonu Mubadala oldu. Dört yıllık süreçte Getir’in değeri bir dönem 12 milyar dolara kadar yükselmiş ancak sonrasında hızla düştü. Zorlu piyasa koşulları ve finansman sıkıntıları nedeniyle şirket, Avrupa ve ABD pazarından çekilmek zorunda kaldı. Şu anda Getir’in kurucuları ile Mubadala arasındaki ilişki de kopma noktasına geldi. Getir kurucusu Nazım Salur, Sifted’a verdiği bir beyanatta “Bugün bildiklerim bilseydim, Mubadala’yı yatırımcı olarak kabul etmezdim” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK HİSSEDAR VE YATIRIMLAR

Getir’in en büyük hissedarı konumunda bulunan Mubadala, 2021’den bu yana şirketin aldığı yatırımların yüzde 80’ini finanse ederek en büyük destekçi oldu. Mubadala, 2022’deki 768 milyon dolarlık Seri E yatırım turuna liderlik ederek Getir’in 11,8 milyar dolarlık zirve değerine ulaşmasına yardımcı oldu. Getir ve Mubadala arasındaki gerilim ise 2024’ün Haziran ayında başladı. Mubadala, Getir’e 250 milyon dolarlık ek yatırım yaparak Türkiye’deki gıda ve market operasyonlarını kontrol altına almak üzere yeniden yapılandırma planları yapmaya başladı. Bu anlaşma çerçevesinde Nazım Salur, CEO olarak görevinden ayrılacaktı ancak anlaşma yürürlüğe girmedi; Mubadala bu durumu “Kurucular bu anlaşmayı tamamlamak konusunda yetersizlik gösterdi” sözleriyle açıkladı. Bu ay itibarıyla Mubadala yeni bir anlaşma taslağı hazırladı. Bu yeni öneri ile Mubadala, Getir’e ek acil finansman sağlayacak ancak bunun karşılığında Getir’in Türkiye üzerindeki kontrolünü eline alacaktı. Ayrıca, yalnızca Getir’in market ve gıda operasyonları değil, Türkiye’deki finansal hizmet kolu GetirFinance ve taksi uygulaması BiTaksi’nin de hisselerini alabilecekti. Yeni anlaşma önceden Getir yönetim kurulunda oylayıp onaylandı. Getir yönetim kurulu, Getir’in üç kurucusu, üç Mubadala temsilcisi, Gsquared yatırım fonunun bir temsilcisi ve iki bağımsız üye olmak üzere dokuz kişiden oluşuyor.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE İTİRAZLAR

Kurucu Nazım Salur, kendisi ve iki kurucu ortağının anlaşmanın onaylandığı yönetim kurulu toplantısına davet edilmediğini açıkladı. Salur, durumu “darbeye” benzetti. Mubadala ise şirketin geleceğini güvence altına alacak tek seçeneği sunduklarını iddia etti. Getir kurucularının işbirliği yapmadığını öne süren fon, sürecin hukuki boyuta taşınmasının ardından Hollanda’da açılan davayı kazandı. Mubadala yeni anlaşma ile Türkiye’deki 18 bin çalışanın istihdamını koruyacaklarını bildirdi. 300 milyar dolarlık varlık fonunda Mubadala, daha önce Alman sigorta girişimi Wefox’un yönetiminde de benzer anlaşmazlık yaşamıştı. Yönetim kurulunun, Mubadala’nın şirketi satma teklifini reddettiği kaydedildi.

GETİRFİNANS’IN ÖNE ÇIKAN BAŞARISI

Nazım Salur, son gerilimde Mubadala’nın ilk anlaşmayı bozarak yeni bir plan uyguladığını ve amacı olduğunu belirttiği gibi GetirFinans’ın kontrolünü ele geçirmek olduğunu ileri sürdü. Getir ve Mubadala arasında Haziran 2024’te ilk anlaşma yapıldığında GetirFinans henüz aktif bir hizmet değildi. Ancak beta sürümü çıkan uygulama halka açıldığında kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Sequoia yatırımcısı Michael Moritz’in özel yatırım fonu Crankstart ve İş Bankası, GetirFinans’a 70 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımla şirketin değeri 250 milyon dolara ulaştı. Salur, Mubadala’nın başlangıçta sadece gıda ve teslimat işlerini almak istediğini, Getir’in diğer iş kollarıyla ilgilenmediğini ifade etti. GetirFinans’ın beklenenden daha iyi bir performans sergilediğini belirten Salur, platformun daha fazla müşteri ve mevduat topladığını vurguladı. Salur’a göre bu başarı, Mubadala’nın dikkatini çekti. Mubadala, Sifted’a GetirFinans ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak yapılan açıklamada Getir’e yeterli sermaye desteği sağlamak ve şirketi ayakta tutmak amacıyla yeni anlaşmayı hayata geçirdikleri ifade edildi.

MAHKEME SÜRECİ VE KARAR

Hollanda’da geçen hafta gerçekleştirilen duruşmada Getir kurucuları Nazım Salur ve Serkan Boraçili’nin yeni anlaşmaya karşı açtığı temyiz davası sonuçlandı. Mahkeme, Getir kurucularının itirazını reddetti ve Mubadala’nın Getir’in çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine hükmetti. Mahkeme ayrıca, Getir’in iflas riskiyle karşı karşıya olduğuna ve müdahalenin finansal açıdan gerekli olduğuna karar verdi. Hollanda’da mahkemeyi takip eden FD gazetesinde yer alan habere göre, Mubadala’nın avukatı, mahkemede “Eğer yeni anlaşma kabul edilmez ve acil 50 milyon dolarlık sermaye aktarımı yapılmazsa, Getir iki hafta içinde parasız kalacak” dedi. Avukat ayrıca, Getir’in Şubat ayının ilk haftasında 2,7 milyon dolarlık bir açık vermesinin beklendiğini, bu açığın Nisan ortasına kadar 71 milyon doların üzerine çıkacağı da belirtildi. Getir kurucularının avukatı ise, Mubadala’nın iflas tehdidini kullanarak GetirFinans’ı ucuza ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. Salur, bu tehdidin gerçek olmadığını vurgulayarak, “Sabahları ortak gibi davranıyorlar, öğleden sonra ise alacaklı gibi şirketi tehdit ediyorlar. Bu bir darbe” ifadelerini kullandı. Nazım Salur, kararın ardından Hollanda Yüksek Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı. Salur, ayrıca Birleşik Krallık ve Türkiye’de de yasal süreç başlatacağını duyurdu. Bu, uzun süreli bir hukuki mücadelenin ilk aşaması.