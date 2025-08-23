Ghislaine Maxwell: “Epstein’ın Müşteri Listesi Yok”

ADLİ BAKANLIKTAN YENİ BELGELER

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’ın suçlarıyla bağlantılı olan Ghislaine Maxwell ile bir federal savcı arasında gerçekleşen görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını yayımladı. Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşmelerde, Maxwell, Epstein’ın bir “müşteri listesi bulunmadığını” iddia etti. Maxwell, daha önce de dile getirdiği gibi, Epstein’ın intihar etmediği inancını yineledi.

TRUMP İLE İLIŞKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump ile tanışıp tanışmadığı yönündeki soruya, Maxwell, Trump’ı tanıdığını ve muhtemelen 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde tanıştıklarını söyledi. Tutanağa geçen ifadelerinde, “O dönemde Donald Trump’la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu.” dedi. Maxwell, babasının Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ı da sevdiğini vurgulayarak, “Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya’dandı.” dedi.

MEDYADAN TEPKİLER

Diğer yandan, ABD medyası, Adalet Bakanlığı’nın bu paylaşımını, “Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası” olarak değerlendirdi. Ghislaine Maxwell, 2021’de Epstein’ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandıktan sonra 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halen temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi’ne ifade vermeye istekli olduğunu ifade etti.