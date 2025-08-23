Ghislaine Maxwell: “Epstein’ın Müşteri Listesi Yok.”

GHSLAINE MAXWELL İLE FEDERAL SAVCI ARASINDAKİ GÖRÜŞME

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’ın suçlarıyla ilgili olarak Ghislaine Maxwell ile üst düzey bir federal savcı olan Todd Blanche arasında gerçekleştirilen görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını kamuoyuna sundu. Maxwell, görüşme kayıtlarında Epstein’ın bir “müşteri listesi olmadığını” savundu. Aynı zamanda, Epstein’ın intihar etmediğine dair daha önce yaptığı açıklamalarını tekrar ediyordu.

TRUMP İLE TANIMASI

ABD Başkanı Donald Trump’ı tanıyıp tanımadığına dair bir soruya Maxwell, onu tanıdığını ve muhtemelen ilk tanışmalarının 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde gerçekleştiğini belirtti. Maxwell, tutanaklarda, “O dönemde Donald Trump’la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, babasının Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ı çok sevdiğini, çünkü Ivana’nın da babasının memleketi olan Çekoslovakya’dan geldiğini ekledi.

MEDYANIN DEĞERLENDİRMESİ

Diğer yandan, ABD medyası, Adalet Bakanlığı’nın bu paylaşımını “Trump yönetiminin komplo teorilerine ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası” olarak yorumladı. Maxwell, 2021’de Epstein’ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği iddiasıyla yargılanmış ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi’ne ifade vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.