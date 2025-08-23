Ghislaine Maxwell: Müşteri Listesi Bulunmamaktadır

GHİSAİNE MAXWELL İLE YAPILAN GÖRÜŞME KAYITLARI

ABD Adalet Bakanlığı, Ghislaine Maxwell ile Todd Blanche arasında gerçekleştirilen bir görüşmenin ses kaydını ve notlarını kamuoyu ile paylaştı. Görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Jeffrey Epstein’ın bir “müşteri listesi bulunmadığını” öne sürdü. Ayrıca, Epstein’ın intihar etmediğine inandığına dair daha önceki açıklamalarını yineledi.

TRUMP İLE TANITIĞI VE AİLESİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

ABD Başkanı Donald Trump’ı tanıyıp tanımadığı hakkında sorulan bir soruya Maxwell, onu tanıdığını ve muhtemelen 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesi sahipliğini yaptığı dönemde tanıştıklarını belirtti. Tutanaklarda, “O dönemde Donald Trump’la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ın da babası tarafından çok sevildiğini vurguladı, çünkü Ivana’nın kökeninin babasının memleketi olan Çekoslovakya olduğunu ekledi.

MEDYANIN DEĞERLENDİRMESİ VE MAHKEME SÜRECİ

Buna ek olarak, ABD medyası, Adalet Bakanlığının bu paylaşımını “Trump yönetiminin komplo teorileri ve gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik bir çabası” olarak değerlendirdi. Maxwell, 2021 yılında Epstein’ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği iddialarıyla yargılanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi’ne ifade vermeye istekli olduğunu dile getirdi.