Ghislaine Maxwell, “Müşteri Listesi Yok” dedi

GÖRÜŞME KAYITLARI AÇIKLANDI

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’ın suçlarında rolü bulunan Ghislaine Maxwell ile bir federal savcı arasında gerçekleştirilen görüşme kayıtlarını ve tutanaklarını açıkladı. Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile olan görüşmelere göre, Maxwell, Epstein’ın bir “müşteri listesi yok” iddialarında bulundu. Ayrıca, daha önceki açıklamalarında belirttiği gibi Epstein’ın intihar etmediğine inandığını yineledi.

TRUMP’LA TANIMIŞLIK İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump’ı tanıyıp tanımadığı sorusuna Maxwell, onu tanıdığını ve muhtemelen ilk kez 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde tanıştıklarını söyledi. Maxwell, tutanaklarda, “O dönemde Donald Trump’la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu.” ifadelerine yer verdi. Babasının, Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ı da çok sevdiğini vurgulayan Maxwell, “Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya’dandı.” diye ekledi.

MEDYADAN YORUM

Öte yandan, ABD medyası, Adalet Bakanlığı’nın bu paylaşımını “Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi siyasi yaralarını sarmaya yönelik son bir çabası” olarak yorumladı. Maxwell, 2021 yılında Epstein’ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi’ne ifade vermeye hazır olduğunu belirtti.