Ghislaine Maxwell, “Müşteri Listesi Yok” dedi

ABD ADALET BAKANLIĞI’NIN PAYLAŞIMI

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’ın suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi Ghislaine Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasındaki mülakatın ses kaydını ve tutanaklarını yayınladı. Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile gerçekleşen görüşmelerde Maxwell, Epstein’ın bir “müşteri listesi olmadığını” öne sürdü. Ayrıca, Epstein’ın intihar etmediğine inandığını belirten geçmiş açıklamalarını yineledi.

TRUMP İLE TANISMA VE BAĞLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ı tanıyıp tanımadığı yönündeki soruya Maxwell, onu tanıdığını ve muhtemelen 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde tanıştıklarını ifade etti. Tutanak dökümlerinde, “O dönemde Donald Trump’la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu.” sözleri yer aldı. Maxwell, babasının Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ı çok sevdiğini vurgulayarak, “Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya’dandı.” diye ekledi.

MEDYANIN YORUMLARI VE MAXWELL’İN DURUMU

Öte yandan ABD medyası, Adalet Bakanlığı’nın paylaşımını “Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası” olarak yorumladı. Maxwell, 2021 yılında Epstein’ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi’ne ifade vermeye hazır olduğunu belirtmişti.