GİB, TTB Montaj Süresini Uzattı!

AKARYAKIT SATIŞLARINDA VERGİ DENETİMİ ARTIRILIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt satışlarında vergi denetimini güçlendirmek amacıyla oluşturulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Taşıt sahiplerine, yeni nesil taşıt tanıma birimi (TTB) montaj süresinin uzatıldığı açıklandı. Duyuruda, taşıt sahiplerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamaları durumunda, araçlarına TTB montajı için verilen sürenin 30 Haziran 2025’e kadar uzatıldığı bildirildi. GİB’in açıklamasında, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın UTTS kapsamındaki tüm taşıt sahiplerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli işlemleri yapmaları gerektiği belirtildi.

UZATILAN MONTAJ SÜRESİ VE KAYIT PROSEDÜRLERİ

GİB, UTTS Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan taşıtlar için TTB montajı zorunluluk getirdi. Yapılan duyuruda, TTB, TTO ve diğer donanımlarla ilgili gerekli kayıt ve başvuru işlemlerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerektiği ve bu kapsamda mükelleflere montaj için tanınan sürenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığı vurgulandı.

KİRALANAN ARAÇLARDA ZORUNLULUK DA VAR

Akaryakıt istasyonlarındaki satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlamak ve denetim etkinliğini artırmak amacıyla kurulan sistemin devreye alınmasıyla, usulsüz fiş ve faturalardan kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilecek. Sisteme geçiş süreci, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan taşıtların yanı sıra, akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) programlarına kayıtlı tüm taşıtları kapsamaktadır. Tüm bu araçların 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt işlemlerini yapması ve en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar TTB montajını tamamlaması gerekmektedir.

MOTOSİKLET SAHİPLERİ DE KAYIT YAPTIRMALI

İşletme adına kayıtlı ve kiralama yoluyla edinilen motosiklet sahipleri de akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın, 2 Haziran 2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresi üzerinden gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak, 30 Haziran 2025 tarihine kadar araçlarının TTB montajını tamamlamalıdır.

MONTAJI TAMAMLAMAYANLAR CEZA ALACAK

UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgelerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesine göre, vergi kanunları açısından hiç düzenlenmemiş sayılacağı bildirildi. Belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve UTTS kaydını tamamlamayan vergi mükellefleri, akaryakıt harcamalarını gider olarak gösterme hakkını kaybedecekler. Ayrıca, zamanında yükümlülüklerini yerine getirmeyen taşıt sahiplerinin karşılaşabileceği Özel Usulsüzlük Cezaları, 7 bin Türk lirasından başlayarak 140 bin Türk lirasına kadar çıkabiliyor. Akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyen fakat UTTS Uygulama Tebliği kapsamındaki taşıtların TTB montajlarının belirtilen süre içinde tamamlanmaması durumunda, araç sahipleri benzer cezalar ile karşı karşıya kalacak. Yetkililer, mükellefleri, mağduriyet yaşamamaları ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları adına yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri konusunda uyarıyor.