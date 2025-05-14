Gıda Hilelerini Takip Edin!

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelindeki denetimlerini 81 ilde sürdürüyor. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleşen bu denetimlerde, tüketicilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünler titizlikle inceleniyor. Denetimlerin sonuçları itibarıyla uygunsuzluk tespit edilen gıda ürünleri ve markalar, halkın bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

GIDA HİLELERİNE KARŞI ADIMLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gün geçtikçe artan gıda hileleri ile mücadelede önemli bir adım atarak “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden güncel bir liste yayınladı. Bu liste; “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olarak iki farklı kategoride sıralandı. 13 Mayıs itibarıyla güncellenen bu liste, tüketicilerin dikkatine sunulmuş durumda.

HİLELİ ÜRÜNLERİN DETAYLARI

Güncellenen listeye göre, baharatlar (gıda boyası kullanımı), etli ekmek, pide harcı, sucuk, tereyağı, lor, beyaz peynir ve kaşar peyniri gibi pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Özellikle yerel işletmelerle ilgili yapılan hileler, tüketicilerin güvenli gıda tercihlerini zorlaştırıyor. İstanbul ve Bursa gibi şehirlerdeki bazı işletmelerin ürünlerinde görülen sorunlar, dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını sorgulatıyor.

SAHTEKARLIK ÖRNEKLERİ

İstanbul Pendik’teki “Sivaslım Etli Ekmek ve Köfte Salonu” adlı işletme, etli ekmek ürününde et yerine kanatlı eti, kalp, karaciğer ve taşlık kullanmış. Bu tür hileler, tüketicileri sağlıksız gıda maddelerine yönlendirebiliyor. Ayrıca, Bursa’da faaliyet gösteren “1.42 Etli Ekmek Konya Sofrası” adlı işletmenin pide harcında deri dokusu, kanatlı eti ve taşlık bulunduğu tespit edildi. Pide gibi yaygın olarak tüketilen gıda maddelerinde tespit edilen bu tür sahtekarlıklar, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

TÜKETİCİLERİN DİKKATİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri ve şeffaf açıklamaları, tüketicilerin daha bilinçli gıda tercihleri yapmasına yardımcı oluyor. Ancak, gıda sektöründe yapılan hilelerin önüne geçebilmek için her bireyin dikkatli olması, güvenilir ve sertifikalı markaları tercih etmesi büyük önem taşıyor. Bakanlık, bu tür sahtekarlıkların önüne geçmek adına denetimlerini sürdürecek ve halkı bilgilendirmeye devam edecek.