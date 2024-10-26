Gıda Sahtekarlığı Listesi Genişliyor!

GIDA GÜVENLİĞİ AÇIKLAMALARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve sağlığı tehdit eden gıda ürünleri ile ilgili güncellemelerini kamuoyuyla paylaştı. 26 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yapılan açıklamada, insan sağlığına zarar verme potansiyeli taşıyan bozulmuş veya değiştirilmiş ürün sayısının 109’a, taklit ve tağşiş yapılmış ürün sayısının ise 703’e ulaştığı belirtildi. Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayınlanan listede, bitkisel yağın katkı maddesi olarak eklendiği süt ürünleri, kanatlı eti, sakatat ve domuz eti içeren gıdalar gibi uygunsuz içerikler yer alıyor. Ayrıca, listede çiğ sütlerde düşük yağ oranları, gıdalara eklenen gıda boyası, soya ve nişasta katkıları gibi yasaklı içerikler de dikkat çekiyor.

TÜKETİCİLERİ UYARIYORLAR

Bakanlık yetkilileri, tüketicilere dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, gıda güvenliği için bu listeyi düzenli takip etmelerini önerdi. Gıda sahteciliğiyle mücadele etmek amacıyla bu ürünlerin sürekli olarak denetlendiğini kaydeden yetkililer, güvenilir gıdaya erişim için toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı. Kaynak: Dünya