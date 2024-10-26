Gıda Sahtekarlığı Operasyonunda Şok Bulgular

OPERASYONUN DETAYLARI

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gıda sahtekarlığı yapan firmalara ve şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, bir şahsın insan sağlığını hiçe sayarak 75 TL’ye mal ettiği sağlıksız sucukları 250 TL’den sosyal medya hesapları üzerinden sattığı tespit edildi.

SAHTE ZEYtİNYAĞI ÜRETİMİ

Operasyon esnasında başka bir şahsın pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici ekleyerek sahte zeytinyağı ürettiği ve bunu satışa sunduğu belirlendi. Ardından, bu şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda toplam 380 kilogram içeriği değiştirilmiş, etiketsiz sucuk, 5 litrelik 80 şişe halinde toplamda 400 litre zeytinyağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

ANALİZ SONUÇLARI

Bir yetkili, sucuklarda kullanılan etin ve zeytinyağına eklenen katkı maddelerinin neler olduğunun yapılan analizler sonrasında kesinleşeceğini belirtti. “Şu anda açıklama yapmam imkansız ama bunun dana eti olmadığını söyleyebilirim” dedi.