Gıdada Taklit Ve Tağşiş İfşası Devam Ediyor

GIDA SAHTECİLİĞİNE KARŞI MÜCADELE

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapanları ifşa ediyor. Facebook üzerinden satışa sunulan tulum peynirinde natamisin maddesi bulundu. Türkiye’de gıdadaki sahteciliğin önüne geçmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, numunelerin laboratuvar testlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, taklit-tağşiş ve sağlığı tehdit eden gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla devam ediyor. Son testlerde, zeytinyağı yerine tohum yağı, tulum peyniri yerine bitkisel yağ ve ilaç katıldığı ortaya çıktı.

NATAMİSİN HAKKINDA

Natamisin, aynı zamanda pimarisin olarak bilinen, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir antifungal ilaçtır. Bu ilaç, göz kapakları, konjonktiva ve kornea enfeksiyonları dahil olmak üzere çeşitli kullanımlara sahiptir. Göz damlası olarak kullanılan natamisin, gıda endüstrisinde de koruyucu olarak işlev görmektedir.

İFŞA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Herkesin ilgisini çeken sağlığa zararlı taklit ve tağşiş yapılan ürünlere her gün yenileri ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için yaptığı denetimlerin sonuçlarını açıkladıkça uygunsuz ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son güncelleme ile birlikte birçok yeni ürün listeye dahil edildi ve bu ürünlerin üreticileri de duyuruldu.

LABORATUVAR DENETİMLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sırasında örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve bu ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Ürünlerdeki sahtecilik seviyesi oldukça yüksek. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi ürünlerde sıkça taklit ve tağşiş olaylarına rastlanıyor. Fiyatı, tadı, rengi veya kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Şüphelenilen ürünler için ALO 174 aranarak ihbar edilmesi teşvik ediliyor.

TAKİPTE KALINAN GIDA ÜRÜNLERİ