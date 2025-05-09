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Giresun’da Çifte Cinayet Gerçekleşti!

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CİNAYET OLAYI GİRESUN’DA GERÇEKLEŞTİ

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde korkunç bir cinayet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hizmetli kadrosunda yer alan A.T. (55), henüz bilinmeyen bir sebeple kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edilirken, ağır yaralanan iki kadına müdahale edildi, ancak yaşamlarını kaybettikleri öğrenildi. Rana Çavuşoğlu’nun sosyal medya hesabındaki profil resmi olay sonrası dikkati üzerine çekti.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Kaçan A.T.’yi yakalamak amacıyla çalışmalar başladı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Ayrıca, A.T.’nin daha önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü olarak topluma kazandırılmak amacıyla bu okulda işe alındığı bilgisi alındı.

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