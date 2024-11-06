“Giresun’da Renkli Çöp Kovası Çalışması”

NEŞESİ VE YARATICILIĞIYLA DİKKAT ÇEKEN TEMİZLİK İŞÇİSİ

Giresun’da, çeşitli obje ve eşyalarla çöp kovasını süsleyen Ercan Memiş, sokakları süpürürken çevresine neşe yayıyor. Hatta çöp kovasına astığı “dert dinlenir” tabelası ile de vatandaşların ilgisini çekiyor. Uzun yıllar İstanbul’da matbaa sektöründe çalışan 47 yaşındaki Memiş, 4 yıl önce memleketi Bulancak’a döndü ve burada Bulancak Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirildi. Süpürgesi ve tekerlekli çöp kovası ile sokakları temizlemeye başlayan Memiş, belirli bir süre sonra çöpte bulduğu eşyaları kovasına asmaya başladı.

SÜSLEMELERİYLE POZİTİF ETKİ YARATIYOR

Ercan Memiş’in çöp kovası, oyuncak bebekler, boncuklar, çiçekler, bayraklar, yazılar ve ışıklarla eşsiz bir görünüm kazanarak çevreden olumlu tepkiler alıyor. İşini daha da severek yapmaya başlayan Memiş, bu süreçte etrafındakilere neşe saçıyor. Ballıca mevkisinde görev yapan evli ve 3 çocuk babası Memiş, temizlik yapmayı sevdiğini ve insanların kendisine güzel gözle baktığını ifade ediyor. Bu durum, ona aşırı bir motivasyon sağlıyor.

İLGİ ÇEKEN HATIRALAR

Çöp kovasında yer alan süsleri çöp konteynerlerinden ve çevreden topladığını aktaran Memiş, sokakta bulduğu bir başörtüsünü temizleyip çöp kovasına astığını söylüyor. Kadınların bu durum ile ilgilendiğini belirten Memiş, “Bu hatıra burada kalıyor.” diyerek halkın ilgisini çektiğini ekliyor. Üç yıldır çöp kovasının bu şekilde süslü olduğunu belirten Memiş, asılan eşyaların kendisi için değerli olduğunu da vurguluyor.

HOŞ SOHBETLER VE GÜLER YÜZLÜ DIALOGLAR

Memiş, çöp kovasında astığı plaka ve yazı ile çevresindekilerle hoş sohbetler yürütebiliyor. Aynı zamanda çöp kovasının satın alınmak istendiğini de belirten Memiş, “Küçük çocuklar bile ‘Süsler satılık mı?’ diye soruyor.” diye ekliyor. İnsanların ilgi göstermesi, onun için oldukça mutluluk verici. Sevgi ve saygının ona kattığı gurur, işini daha da özverili yapmasını sağlıyor. Memiş, “Halkımız ‘Arabayı böyle süslemişsin, bravo.’ diyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor.” şeklinde konuşuyor.

DİLEK AĞACI MİSALİ SORULAR

Ercan Memiş, çöp kovasının dilek ağacı olup olmadığı yönünde sorularla karşılaştığını da belirtiyor. Eşyaların yerleşim düzenine de dikkat eden Memiş, sonuç olarak yaptığı işin ona kattığı mutluluğu ve toplum üzerindeki olumlu etkisini her zaman gözlemliyor. İşini severek yapan Memiş, “Sabah olsa da işe gitsem, temizliğe başlasam.” diye düşündüğünü söyleyerek, vatandaşların sevgisini kazanmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini dile getiriyor.