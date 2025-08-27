Giresun’da Yenge Damat’ı Vurdu

DÜĞÜNDE KAN GÖLÜ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, düğünlerde yaşanan silahlı kazalar bir kez daha can aldı. Trabzon’un Çaykara ilçesindeki gelin alma sırasında, evin bahçesine doğru rastgele ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş ve iki kişi yaralanmıştı. Bu olaydan bir hafta sonra, yine Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde benzer bir durum meydana geldi.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçe merkezinde dün gece bir düğün salonunda hayatlarını birleştiren Beyzanur Bayazit ve Ali Karaca, Turpçu köyündeki evlerine dönerken kutlamalar devam ediyordu. Düğün merasiminin ardından çift, havaya ateş açmak için silah kullanan damadın yengesi F.K.’nın kazara Ali Karaca’yı (23) göğsünden vurmasıyla talihsiz bir olay meydana geldi. Genç adam ağır yaralanarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında yenge F.K., gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.