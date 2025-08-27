Giresun’da Yenge, Damat’ı Vurdu

Gündem

DÜĞÜNLERDE KURŞUNLARIN HEDFEİ DAMAT OLDU

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde düğünlerde yaşanan silah olayları tekrar gündeme geldi. Son günlerde meydana gelen vakalarda rastgele açılan ateşler, bu kez damadı hedef alarak ölüm ve yaralanmalara yol açtı. Trabzon’un Çaykara ilçesinde geçen hafta, gelin alma esnasında evin bahçesine ateş açılması sonucu bir kişinin yaşamını yitirmesi ve iki kişinin yaralanması olayının ardından, bu sefer Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde benzer bir trajedi yaşandı.

SİLAHLA HAVA ATEŞİ AÇAN YENGE KAZA İLE DAMADI VURDU

Elde edilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçe merkezinde dün gece düzenlenen bir düğün salonunda evlenen Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca, Turpçu köyündeki evlerine giderken kutlamalar devam etti. Ancak düğün merasimi sırasında yenge F.K., havaya ateş açma amacıyla silaha sarıldı ve kazara damadı Ali Karaca’yı (23) göğsünden vurdu. Ağır yaralanan genç, acil olarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili yenge F.K. gözaltına alındı ve incelemeler sürüyor.

