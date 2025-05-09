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Giresun Lisesi’nde Çifte Cinayet

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GİRESUN’DA CİNAYET OLAYI

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde trajik bir cinayet gerçekleşti. Gelen bilgilere göre, hizmetli olarak çalışan A.T. (55), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kantin çalışanları Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahla vurarak hayatlarına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kadının kurtarılamadığı aktarıldı. Rana Çavuşoğlu’nun sosyal medya hesabındaki profil resmi ise dikkatleri çekti.

A.T. ARANMAYA DEVAM EDİYOR

Kaçan A.T.’yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı ve olayla ilgili detaylı bir inceleme sürüyor. Ayrıca, A.T.’nin kısa bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü olarak topluma kazandırılmak amacıyla okulda işe alındığı öğrenildi.

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