Gisele Bündchen, İlişkisini Yeniledi!

BOŞANMA KARARI VE SEBEPLERİ

Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, kariyerini ailesinin önüne koyduğunu vurgulayarak 13 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası futbol devi Tom Brady’den iki yıl önce boşandı. Gisele, bu süreçte kariyerine ve aile hayatına yönelik önemli bir değişiklik gerçekleştirmişti.

YENİ İLİŞKİSİNE DOĞRU ADIMLAR

Boşanmasının ardından Gisele Bündchen, hızla yeni sevgilisi Joaquim Valente ile anılarak gündeme gelmeye başladı. Kişisel spor antrenörü ve jiu-jitsu eğitmeni olan Joaquim Valente ile sık sık görüntülenen model, yeni ilişkisini kamuoyuna duyurmuş oldu. Gisele, Tom Brady’den ayrıldıktan sonra hemen onun kollarına koşmuştu.