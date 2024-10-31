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Gisele Bundchen’in Moda Ve Özel Hayatı

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GİSELE BÜNDCHEN’İN BAŞARI DOLU KARİYERİ

Moda dünyasının son zamanlardaki en dikkate değer isimlerinden biri olan Gisele Bündchen, genç yaşında başlattığı kariyerini yıllar geçmesine rağmen başarıyla sürdürüyor. Bir dönem Victoria’s Secret’ın en gözde “meleği” olarak tanınmasına rağmen, artık kendi kanatlarıyla uçuyor.

ÖZEL HAYATI İLE DE GÜNDEMDE

Gisele Bündchen, sadece kariyeriyle değil, özel hayatı ile de dikkat çekiyor. 44 yaşındaki model, futbol dünyasının önemli isimlerinden Tom Brady ile 13 yıl süren iki çocuklu evliliğini sona erdirdi. Şu sıralar, jiu jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile beraberlik yaşıyor.

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