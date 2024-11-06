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Gisele Bündchen, Tom Brady’den Ayrıldıktan Sonra!

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BÜNDCHEN’İN BOŞANMA KARARI

Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, iki yıl önce ailesini kariyerinin önünde tutma kararı alarak 13 yıllık eşi futbol yıldızı Tom Brady’den boşandı. Bu boşanmanın ardından Bündchen, yeni bir ilişkiye adım atmış durumda.

Boşanmasının hemen ardından Gisele Bündchen, sık sık kişisel spor antrenörü ve jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile birlikte görülmeye başladı. Ayrılığın ardından hızla yeni bir ortaklık kurması dikkat çekiyor. Bu durum, Gisele’in boşanmanın ardından yeniden aşk hayatına yöneldiğini gösteriyor.

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