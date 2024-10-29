“Gisele Bündchen ve Tom Brady Ayrıldı”

GİSELE BÜNDCHEN VE TOM BRADY’İN AYRILIĞI

Eski Victoria’s Secret meleği ve süper model Gisele Bündchen ile dünya çapında tanınan sporcu eşi futbolcu Tom Brady, 28 Ekim 2022’de hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaparak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

DOSTÇA AYRILDIKLARINI AÇIKLADILAR

Ortak bir açıklama yaparak 13 yıllık evliliklerinin sona erdiğini ifade eden eski eşler, dostça bir şekilde ayrıldıklarını vurguladı. Ayrıca, birlikte ebeveynlik yapmaya devam edeceklerini duyurdular ve 2 çocukları için birbirlerine destek olmaya karar verdiklerini belirttiler.