Gisele Bundchen Yeni Aşkıyla Gündemde

GİSELE BUNDCHEN’İN YENİ İLİŞKİSİ

Gisele Bundchen, 13 yıl süren evliliğini sonlandırdığı Tom Brady’den ayrıldığı andan itibaren, yanında daha önce kimsenin tanımadığı bir isimle sık sık görülmeye başladı. Bu kişinin, bir jiu jitsu öğretmeni ve kişisel spor antrenörü olduğu kısa süre içinde ortaya çıktı. Joaquim Valente, Bundchen ve Tom Brady çiftinin çocuklarına ders veriyordu.

BOŞANMADAN ÖNCEKİ İDDİALAR

Gisele Bundchen’in sürekli yanında yer alan Joaquim Valente ile yeni bir ilişkiye başladığı, hatta bu sürecin boşanmadan önce gerçekleştiği yönündeki iddialar gündemde geniş yankı buldu. Bu durum, medya ve takipçileri tarafından sıkça konuşulmaya başlandı.