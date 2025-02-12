Goat Nedir? Sporda Goat Kullanımı Nasıldır?

FENERBAHÇE, ANDERLECHT İLE MÜCADELE EDECEK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Anderlecht’i ağırlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Mourinho’nun Mauro Icardi ile ilgili “GOAT” açıklaması sosyal medyada viral hale geldi. Twitter’da bazı sporcuların kullanıcı adlarının yanına GOAT anlamını belirten keçi emojisi ekleniyor.

GOAT NE ANLAMA GELİYOR?

GOAT kelimesinin anlamı üzerine birkaç detay mevcut. İngilizce’de “goat” kelimesi “keçi” anlamına geliyor. Ancak dünyaca ünlü ve başarılı sporculara GOAT denirken kelimenin doğrudan anlamında keçi ifadesi kullanılmıyor. GOAT, bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. Açıklayacak olursak, İngilizcede “greatest of all time” ifadesinin kısaltmasıdır. Yani GOAT’ın Türkçe çevirisi “Tüm zamanların en iyisi” anlamına geliyor. Bu unvan, dünya genelinde çok az sporcuya veriliyor. Futbol tarihinde ise sadece Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi bu unvana sahip oldu.

MESSİ’NİN ÖZEL YAZISI

Lionel Messi, formasının kol kısmında GOAT yazdıran tek futbolcu oldu. Tüm zamanların en iyisi unvanını elde eden Messi, bu durumu artık çıktığı maçlarda formasındaki yazı ile de gösteriyor.

FUTBOL DIŞINDAKİ KULLANIMLARI

Futbol dışında da GOAT unvanı bazı sporcular tarafından tercih ediliyor. Roger Federer, Michael Jordan ve Tom Brady sosyal medya paylaşımlarında GOAT unvanını kullanan isimler arasında yer alıyor.