Göçmen Botu Kaza Yaptı, 5 Ölü

DUZZENSIZ GOCLE MUCADALE OPERASYONU

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na bağlı unsurlar, düzensiz göçle mücadele amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, içinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmen bulunan fiber karinalı yüksek süratli bir bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Çarpışmanın ardından denize düşen düzensiz göçmenlerden 5’i hayatını kaybetti. Ayrıca, 1 düzensiz göçmen ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Bunun yanı sıra, kayıp olarak değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

HUKUKİ SÜREÇ

Olayla ilgili olarak Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir tahkikat başlatıldığı bildirildi.