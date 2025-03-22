Göçmen Kuşlar Iğdır’da Konaklıyor

KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Türkiye’nin önemli kuş alanlarından biri olan Iğdır’daki sulak alanlarda, ilkbahar mevsimiyle birlikte kuş çeşitliliği artıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen gözlemler sonucunda, deniz kenarı bulunmamasına rağmen 348 kuş türünün yaşadığı belirlenen Karasu ve Bulakbaşı sulak alanları şu dönemde göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

GÖÇMEN KUŞLAR MOLA VERİYOR

Her yıl kuzey yarımkürede soğukların etkisiyle güneye doğru göç eden kuşlar, ilkbaharın gelmesiyle geri dönüş yolculuğuna başlıyor. Bu süreçte Iğdır’daki sulak alanlar, göçmen kuşların mola yeri olarak beslenip yağ depoladığı ve ürediği bir alan haline geliyor.

GÖZLEMLENEN TÜRLER ARTIYOR

Bu yıl da kuşların önemli dinlenme alanları olan Karasu ve Bulakbaşı sulak alanları, göçmen kuşlarla dolup taşmış durumda. Akademisyenler ve gönüllüler, bölgede mevcut olan yerli ve göçmen kuş türlerinin sayısının 45 olduğunu gözlemledi.

GÖÇ SÜRECİ MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

Mart ayının ortalarında başlayan yaz göçünün, mayıs ayının sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor. Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Emrah Çelik, Kuzey Afrika’dan gelen göçmen kuşların Iğdır’ın sulak alanlarına ulaştığını ifade etti. Çelik, bu alanların “Iğdır için önemli” olduğunu belirtti.

YAŞAMSAL FAALİYETLERİ SULAK ALANLARDA GERÇEKLEŞTİYORLAR

Karasu Sulak Alanı’nın Doğu Anadolu Bölgesi’nde kuş göçleri için önemli bir durak olduğunu vurgulayan Çelik, “Göçmen kuşlar açısından da önemli, yerli kuşlar için de önemli çünkü bütün yaşamsal faaliyetlerini burada gerçekleştiriyorlar.” açıklamasında bulundu.

KUŞ GÖÇLERİ KAYDA ALINACAK

Kuş göçünün oldukça hareketli geçeceğini belirten Çelik, “KUŞMER olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Martın başından itibaren araziye çıkmaya başladık, mayısın sonuna kadar kuş göçlerini izleyeceğiz ve kayıt altına alacağız. Gelip giden kuşların yönlerini ve hangi türlerin bölgeye geldiğini kayda alacağız.” şeklinde konuştu.