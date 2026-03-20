Gökbey Sağlık Filomuzda Yer Almaya Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nı Rize’de geçiriyor. Bayramı baba ocağında kutlayan Cumhurbaşkanı, öğle saatlerinde bayramlaşma organizasyonuna katılım sağladı. Ardından, Rize Güneysu’da bulunan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta önemli bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli helikopterimiz Gökbey’in sağlık filosuna dahil edileceğini duyurdu.

HELİKOPTER GÖKBEY SAĞLIK FİLOSUNA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “GÖKBEY’İ SAĞLIK FİLOMUZA DAHİL EDİYORUZ” diyerek, yerli ve milli helikopter Gökbey’in ambulans helikopter olarak kullanılacağını ifade etti. Bu yıl üç adet yerli Gökbey’in sağlık filolarına katılacağını belirterek; “Hayırlı olsun.” şeklinde ekledi.

SAĞLIKTA BÜYÜK BAŞARI HİKAYESİ YAZILDI

Erdoğan, sağlık alanında gerçekleştirilen değişiklikleri vurgulayarak, “Gururla söylüyorum ki, birçok alanda nasıl çağ atladıysak, sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık.” dedi. Hastanelerin geçmişteki haliyle karşılaştırıldığında, artık “Hastane deyince otel konforunda odalarıyla, nitelikli kadrosuyla sağlık külliyeleri akla geliyor.” açıklamasında bulundu.

SAĞLIK BAKANI’DAN GÖKBEY AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yerli ve milli yatırımlar hakkında bilgi vererek, “2026 yılı sonu itibarıyla yerli ve milli Gökbey helikopter ambulanslarımız filomuzda görev almaya başlayacaktır.” şeklinde konuştu. Bakan, Gökbey helikopterinin, mühendislerin, bilim insanlarının ve Türk savunma sanayiinin tecrübelerinin bir araya geldiği bir çalışma olduğunu belirtti.

GÖKBEY HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ

Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve tamamen yerli bir hava platformu olarak piyasada yer alıyor. Sivil ve askeri alanlarda kullanıma uygun şekilde tasarlanan Gökbey, personel ve yük taşıma, arama-kurtarma ve ambulans helikopter olarak görev alabiliyor. Zorlu iklim ve coğrafi koşullarda yüksek performans sergileyen helikopterin seri üretim süreci devam ediyor. Helikopterin mürettebatı iki kişi, yolcu kapasitesi ise 12 kişidir. Uzunluğu 15,87 metre, ana rotor çapı 13,20 metre olan Gökbey’in azami kalkış ağırlığı 6.050 kilogramdır. Motor gücü ise toplam 2 x 1.400 beygir gücü olarak belirlenmiştir. Azami hız 165 knot, seyir hızı ise 150 knot olarak belirlenmiştir. Menzili yedek yakıt tankı ile birlikte 512 deniz mili (948 km) olarak ölçülmüştür.

