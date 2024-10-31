Gökhan Argın’ın Cezası Yargıtay’dan Onandı

ALEYNA AĞGÜL’ÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kent merkezinde bulunan 14 Kasım Mahallesi’nde yaşayan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021 tarihinde apartmanına bitişik boşlukta ölü olarak bulundu. Aleyna, “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” notu bıraktı. Ölüme ilişkin soruşturma süreci hemen başladı ve bu kapsamda nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, ‘İntihara teşvik’ suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Ancak hakim, Argın’ı adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağı getirerek serbest bıraktı. Cumhuriyet savcısı bu kararın itirazını yaptı, fakat itiraz reddedildi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR

Ağgül’ün ölümüyle ilgili olarak Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda şüpheli olarak görülen Gökhan Argın’ın sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek amacıyla Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü’ne gönderdi. İnceleme sonuçlandıktan sonra mahkemeye sunulan raporu değerlendiren hakim, Ağgül’ü ölüme sürüklediği iddia edilen Gökhan Argın’ın yeniden yakalanması için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Gökhan Argın, olayın üzerinden 8 gün geçtikten sonra tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMADA TALEPLER GÜNDEME GELDİ

Evli ve 2 çocuk babası olan Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’na hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Gökhan Argın, ‘Şantaj’, ‘Basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme’ suçlamalarıyla 18 Mart 2022 tarihinde hakim karşısına ilk kez çıktı. İfadeler alındıktan sonra; duruşma 15 Nisan’a ertelendi. Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili olarak tutuklu bulunan Gökhan Argın, 15 Nisan’da 2’nci kez hakim önüne çıkarıldı. Iğdır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Erzincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Argın, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, savcı mütalaasını sundu ve ‘İyi hal indirimi’ yapılmamasını talep ederek müebbet hapis cezası isteklerini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022’ye erteledi.