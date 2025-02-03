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Gökhan Türkmen’den Mert Demir’e Suçlama

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GÖKHAN TURKMEN’DEN ŞAŞIRTICI AÇIKLAMALAR

Türk pop müziğinin tanınan ismi Gökhan Türkmen, Berfu Yenenler’in YouTube programında konuk oldu. Daha önce Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Mert Demir hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yenenler’in hazırladığı iki seçenekli sorulara yanıt veren Türkmen, “Oğuzhan Koç mu Mert Demir mi?” sorusuna “Oğuzhan” yanıtını verdi.

MERT DEMİR’İN KIZARDIĞI AÇIKLAMA

Türkmen sonrasında meslektaşı Mert Demir’i kızdırabilecek bir açıklamada bulundu. Bu ifadeleriyle dikkat çeken Türkmen, izleyicileri ve program katılımcılarını şaşırttı.

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