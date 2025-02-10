Göksel Yeni İmajıyla Dikkat Çekti

IMAJ DEĞİŞİKLİĞİYLE GÖKSEL

Pop müziğin tanınan ismi Göksel, uzun bir aradan sonra yeni bir imaj değişikliği yaptı. Ancak, hayranlarından beklediği tepkiyi alamadı. Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan görüntülerinde Göksel, “Şimdi şarkılar üzerinde çalışıyordum. Her yerde çalışıyorum. Biraz hayal alemindeyim. Klasik ve benden duymayı sevdiğiniz şarkılar var. Ters köşede olacak” ifadesini kullandı. Yeni albümü için farklı bir görünüm seçen Göksel’in uzun saçları ve zayıflamış fit hali hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

YENİ İMAJIYLA GÖKSEL

Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Göksel, uzun saçlı görünümüne adım attı. Kısa saçlarına veda eden ünlü sanatçı, yeni imajıyla sosyal medya hesabında paylaşımlar yaptı. 53 yaşındaki sanatçının yeni görünümü, hayranları tarafından beğenilmesine rağmen beklediği olumlu geri dönüşleri alamadı. Kısa saçlarıyla daha iyi göründüğünü düşünen takipçilerinin yorumları ise gecikmedi.