Göl Giriş Ve Çıkışları Yasaklandı!

Eber Gölü’ne Giriş Çıkışlar Yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleriyle komşu olan Eber Gölü’nde yaşanan olumsuz durumlar nedeniyle gölün giriş ve çıkışlarına yasak getirdi. Eber Gölü, ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak belgelenmiş ve doğal sit alanı statüsü taşımaktadır.

Saz Yangınları Nedeniyle Tedbir Alındı

Valilikten yapılan açıklamada, gölde meydana gelen saz yangınları sırasında geniş alan, çok sayıda giriş çıkış noktası ve bataklık özellikleri sebebiyle ekiplerin zorluk yaşadığına dikkat çekildi. Yangınların 5-6 farklı noktada, muhtemelen kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülüyor. Yangınların söndürülmesi ve bölgede yaşayan halkın can ile mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 Eylül 2025 tarihi itibarıyla göle giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Yasak Süresince İdari Yaptırımlar Uygulanacak

Bu yasak, yangınların tamamıyla sona erene dek ve ikinci bir valilik emrine kadar geçerliliğini koruyacak. Açıklamada, “Valilik emrine aykırı hareket edenlere Kabahatler Kanununca idari yaptırım uygulanacak” şeklinde bir uyarıya yer verildi.