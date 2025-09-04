Goldman Sachs: Altın 5000 Dolar Olabilir

FED’İN BAĞIMSIZLIĞINA DAİR ENDİŞELER ARTARKEN

Fed’in bağımsızlığının zayıflaması, yüksek enflasyon, hisse senetleri ile uzun vadeli tahvil fiyatlarının düşmesi ve doların rezerv para birimi olarak değerinin azalması gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Goldman Sachs’ın yaptığı tahminlere göre, ABD Hazine piyasasının özel alanında sadece yüzde 1’lik bir kısmın altına yönelmesi halinde, altın fiyatlarının diğer tüm koşullar sabit kalırsa ons başına yaklaşık 5.000 dolara yükselebileceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARI İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER

Bloomberg’de yayınlanan analist notuna göre, Samantha Dart’ın da içinde bulunduğu uzmanlar, “Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi senaryosu, büyük ihtimalle daha yüksek enflasyona, hisse senetleri ve uzun vadeli tahvil fiyatlarında bir düşüşe ve doların rezerv statüsünde bir zayıflamaya yol açacak” diye ifade ediyor. Banka ayrıca, altın için farklı senaryoları da dile getiriyor: 2026 ortalarına kadar ons başına 4.000 dolara yükseliş gösteren temel tahmin; 4.500 dolarlık bir “uç risk” senaryosunu ve Hazine piyasasının sadece yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda yaklaşık 5.000 dolarlık bir fiyat tahminini içeriyor.

ALTININ YÜKSELİŞİ VE MERKEZ BANKASI ETKİLERİ

Altın, bu yıl en iyi performans gösteren emtialardan biri haline geldi; yılın başından itibaren üçte birden fazla değer kazanarak bu hafta başında rekor seviyelere ulaştı. Bu yükselişin temel nedenleri arasında merkez bankalarının altın alımları ve Fed’in ABD faiz oranlarını önümüzdeki zamanlarda düşüreceği yönündeki beklentiler bulunuyor. Son dönüşlerde ise Başkan Donald Trump’ın, Guvernör Lisa Cook’u görevden alma girişimi gibi Fed üzerinde daha fazla kontrol kurma çabaları ek bir destek oluşturdu. Analistler ayrıca, “ABD Hazine piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına kaydırılması durumunda, diğer koşullar sabit kaldığı takdirde altın fiyatlarının ons başına 5.000 dolara yükselmesini bekliyoruz” diyor. Goldman Sachs’ın “Emtialara Yatırım Yapın, Özellikle Altına” başlıklı raporunda, Cook’un görevden alınması veya ABD Başkanı’nın eleştirileri kapsamında son gelişmelere dair detaylardan söz edilmiyor.

KÜRESEL PİYASALARDA ENDİŞELER ARTIYOR

Buna rağmen, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik meydan okumalar arttıkça, küresel piyasalardaki üst düzey isimler olası sonuçlara dair kaygılarını ifade ediyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da bunlar arasında yer alıyor ve Fed’in bağımsızlığını kaybetmesinin dünya için “ciddi bir tehlike” oluşturacağını vurguluyor. Spot altın, gün içindeki kaybını azaltarak en son ons başına 3.540 dolar seviyesinde işlem gördü. Çarşamba günü ise 3.578 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.