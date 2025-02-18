Goldman Sachs Altın Tahminini Yükseltti

GOLDMAN SACHS’TAN YENİ ALTIN FİYAT TAHMİNİ

Goldman Sachs, 2025 yıl sonu için altın fiyat tahminini 2.890 dolardan 3.100 dolara yükseltti. Küresel ekonomik belirsizliklerin sürmesi ve merkez bankalarının altın alımlarına yönelmesi, fiyatların artmasını sağlayacak en önemli nedenler olarak öne çıkıyor.

MERKEZ BANKALARINDAN TALEP ARTIŞI

Banka, merkez bankalarının altına olan talebinin devam ettiğini ve bunun altın fiyatlarını destekleyen en kritik faktör olduğunu kaydetti. Goldman Sachs, politik belirsizlikler ve ticaret savaşlarının artmaya devam etmesi durumunda, altın fiyatlarının yıl sonunda 3.300 dolara ulaşabileceğini belirtti.

SPEKÜLATİF YATIRIMLAR ETKİLEYEBİLİR

“Politika belirsizliği yüksek kalırsa, spekülatif yatırımlar artabilir ve altın fiyatları 3.300 dolara kadar yükselebilir,” açıklamasıyla, olası senaryoları ele aldı. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekecek önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.