Göle Başkanı Gökhan Budak İstifa Etti

CHP BELEDİYELERİNDE YENİ İSTİFALAR

CHP’li belediyelerden istifa haberleri ardı ardına geliyor. Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrıldığını duyurdu.

İSTİFANIN NEDENİ BELİRSİZ

Gökhan Budak’ın yaptığı istifa, kamuoyunda ve yerel siyaset açısından önemli bir etki yarattı. Ancak Başkan Budak, istifasının nedenine dair resmi bir açıklama yapmadı ve kamuoyuna henüz detaylı bilgi ulaştırmadı.

UZUN BİR BEKLEYİŞTEN SONRA GÖLE’YE KAZANDIRMISIN

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle Belediyesi’ni yaklaşık 20 yıl aradan sonra CHP’ye kazandırmış bir isimdi.

Gazze’de Can Kaybı 62 Bin 774

Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saatte hastanelere 58 ceset ve 308 yaralı getirildiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybı 62 bin 774'e ulaştı.
Orhangazi’de İnşaatta İşçi Düşmesi

Orhangazi'de bir cami inşaatında çalışan 31 yaşındaki işçi, 10 metreden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan El Musa Almatayer, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

