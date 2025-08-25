Göle Belediye Başkanı CHP’den ayrıldı

CHP’LI BELEDİYELERDE DEVAM EDEN İSTİFALAR

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Bu istifa haberi, hem kamuoyunda hem de yerel siyasette büyük bir yankı yarattı.

İSTİFA NEDENİ YETKİLİ KİŞİLERCE AÇIKLANMADI

Başkan Budak’ın istifa sebepleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ve kamuoyuna detaylı bilgi henüz sunulmadı. Bu durum, yerel siyasette belirsizliklere yol açıyor.

BELEDİYENİN CHP’YE KAZANDIRILMASI ÖNEMLİYDİ

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaklaşık 20 yıl aradan sonra Göle’de belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi’ne kazandırmayı başaran bir liderdi. Bu durum, Budak’ın siyasal kariyerinin önemli bir parçasıydı.