Gölette Kayıp Genç Cansız Bulundu

GENÇTEN HABER ALINAMADI

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bulunan Şenköy Mahallesi’nde oturan Sezai Canal (27), öğle saatlerinde Şenköy Baraj Göleti’ne balık tutmaya gideceğini belirterek evinden ayrıldı. Havanın kararması ile birlikte Canal eve geri dönmeyince, endişelenen ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KAYALIKLARDAN DÜŞME İHTİMALİ

İhbar sonrası, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler kısa süre içinde gölet çevresinde incelemelere başladı. Yapılan araştırmalarda Canal’a ait terlikler gölet kenarında bulundu. Canal’ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Genç için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, gölete düşmüş olma ihtimaline karşı dalgıç ekipler de bölgeye gönderildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dalgıç ekipleri tarafından gölette gerçekleştirilen çalışmalar sonucu genç adamın cansız bedenine ulaşıldı. Canal’ın cesedi, ekipler tarafından göletten çıkarılarak morga gönderildi. İlk incelemelere göre, Canal’ın oltaya takılan balığı çekmek istediği sırada kayalıklardan düşerek boğulduğu düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.