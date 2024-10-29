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Golfçülerle Depremzedelere Destek Etmek

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GÜÇLÜ DESTEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Deprem bölgesinde yaşayan gençlere yardım amacıyla elit golfçülerin katılımıyla gerçekleştirilen Edinburgh Dükü Kupası’nın Türkiye ayağı İstanbul’da yapıldı. Bu etkinlik, gençlerin iyileşmesine ve desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla organize edildi.

ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK

Golf, spor dalında sosyal farkındalık yaratma çabalarına hizmet eden önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Katılımcılar, depremzedelerin yaşadığı zorlukları hafifletmek için bir araya geldi. Bu sayede, gençlere yönelik projelerin ve yardımların hızlanması amaçlanıyor.

HEDEFLERİ BÜYÜK

Etkinlik, sadece spor dünyasında değil, toplumun her kesiminde büyük bir dayanışma ve destek duygusu oluşturuyor. Bu tür organizasyonlar, deprem sonrası hedeflenen yardımların gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor.

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