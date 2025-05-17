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Gönül Dağı Dizisindeki Anlar İzlenemedi

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GÜÇLÜ KADRO BİR ARADA

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisinde olaylar durulmuyor.

DİZİDEKİ GÜNDEM

Gönül Dağı yeni bölüm TRT 1 ekranlarında milyonları ekran başına çekmeye devam ederken, sezon finali öncesi kötü haberler gündeme geliyor. TRT 1’in sevilen dizisi, içten kurgusu ve samimi karakterleriyle izleyicileri etkilemeyi sürdürüyor. Her hafta Anadolu’nun yaşam kültürünü, dostluklarını ve aile bağlarını içten bir şekilde yansıtan dizide duygusal anlar dikkat çekiyor.

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